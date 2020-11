Nations League – Lukaku batte Eriksen, Belgio alle Final Four con l’Italia: 90′ per Barella e Bastoni

Grazie alla vittoria per 4-2 contro la Danimarca, il Belgio stacca il pass per le Final Four di Nations League: merito del solito grande Lukaku, autore di una doppietta decisiva. Dopo che il primo tempo è finito sull’1-1 (gol di Tielemans e Wind), Big Rom segna al 57′ e al 69′ aiutando i suoi ad avere la meglio e ad approdare alla fase successiva della manifestazione. Nel finale segna anche De Bruyne dopo che l’autogol di Courtois sembrava aver riacceso le speranze dei danesi, con Eriksen in campo per 90′.

Oltre al Belgio, c’è l’Italia a far compagnia a Francia e Spagna nelle Final Four della Nations League: gli azzurri disputano un’ottima gara contro la Bosnia, vincendo 2-0 a Sarajevo grazie ai gol di Belotti e Berardi. 90′ per Barella e Bastoni, tra i migliori in campo. Sconfitta per 2-0, invece, per la Slovacchia di Skriniar (90′ anche per lui) contro la Repubblica Ceca: l’interista e i compagni retrocedono in Lega C.