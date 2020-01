Bastoni sui social: “Buon pareggio contro una grande squadra”

Un suo fallo in area ha permesso all’Atalanta di battere un rigore che avrebbe potuto darle la vittoria. Ma Handanovic si è superato e ha salvato il pareggio. Alessandro Bastoni ci ripenserà ma sa come trovare la carica per affrontare le prossime partite.

Il giovane difensore nerazzurro sui social fa intendere di essere già proiettato in avanti e di aver colto il lato positivo della serata. In un post ha commentato così la gara finita 1-1: «Buon pareggio contro una grande squadra! Forza Inter».