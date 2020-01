Handanovic: “Risultato giusto, questa partita dimostra che dobbiamo ancora crescere”

Le parole di Samir Handanovic a Inter TV: “Nel primo tempo abbiamo interpretato molto bene, l’abbiamo preparata molto bene. Nel secondo tempo sono venuti fuori loro e ci hanno messo un po’ sotto. Credo che il risultato sia giusto. L’Atalanta è una squadra molto forte e difficile da affrontare. Calo? Non riuscivamo a gestire il pallone come nel primo tempo. Fare una scelta diversa e salire, non ci siamo riusciti. Quando devi stare nella tua metà campo soffri e più i minuti soffrono e più soffri. Bella l’immagine di Skriniar e Barella che esultano alla mia parata. Anche io esulto come loro, ricambio affetto. Questa partita dimostra che dobbiamo ancora migliorare e crescere. Siamo insieme da cinque mesi, c’è da crescere. Quando rallentare la partita, quando gestirla. Siamo pronti a migliorar. Da domani ci si proietta sulla partita contro il Cagliari. Partita importantissima per noi perché ci dà la possibilità di vincerla”.

(Inter TV)