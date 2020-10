Gol annullati a Morata per fuorigioco, Mughini: “È ridicolo”. Arriva la risposta di Chiambretti

Battibecco nel corso di Tiki Taka tra il conduttore, Piero Chiambretti, e Giampiero Mughini. Il motivo sono i gol annullati ad Alvaro Morata per fuorigioco nella gara contro il Barcellona. “Annullare nel calcio un gol per un fuorigioco di un’unghia è ridicolo“, lo sfogo del giornalista e tifoso bianconero. “È il regolamento“, ribatte il conduttore. “È un regolamento idiota. Si annulla per un fuorigioco reale, per un vero vantaggio che il giocatore ha sul difensore, non per un’unghia non tagliata“. “C’è un regolamento e lo dobbiamo rispettare“, conclude Chiambretti.

(Mediaset)