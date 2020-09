Vieri saluta Mediaset: “Chiuso definitivamente”, Chiambretti: “Non c’entro: aveva…”

“Ho chiuso definitivamente il contratto con Mediaset. Ciao Ciao!”. Con queste parole Christian Vieri ha annunciato la rottura definitiva dei rapporti lavorativi con Mediaset per il programma Tiki Taka. L’anno scorso lui e Antonio Cassano erano stati il fulcro del programma condotto da Pierluigi Pardo. Prima è stato lasciato a casa Antonio, poi – e sempre improvvisamente – Christian Vieri, che ha scoperto di non far più parte del parterre di ospiti in studio. Bobo non aveva gradito i modi e si era detto quindi pronto a far scendere in campo i suoi legali.

Proprio a proposito dell’esclusione di Christian Vieri da Tiki Taka ha parlato anche il nuovo conduttore del programma, Piero Chiambretti: “Per una volta non c’entro: aveva un contratto con il Tiki Taka passato e, quando sono arrivato a prendere il testimone, lui non c’era”.

