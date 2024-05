In conferenza stampa il tecnico ha confermato lascerà il Bayern Monaco al termine della stagione

Sembrava ci fossero i presupposti per una permanenza dopo l'addio annunciato a febbraio, ma alla fine Thomas Tuchel lascerà il Bayern Monaco al termine della stagione. È lo stesso allenatore a confermarlo in conferenza stampa: "Questa è la mia ultima conferenza stampa da allenatore del Bayern Monaco".

"Ci sono stati dei contatti, ma non abbiamo raggiunto un accordo e dunque la decisione presa a febbraio rimane", le parole del tecnico che lascia il club tedesco in una situazione difficile dopo i no di Rangnick e Nagelsmann.