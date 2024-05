"Oaktree avrebbe proposto un nuovo finanziamento con scadenza più breve e costi più elevati. Vistosi scavalcato dal negoziato di Zhang con Pimco, il fondo starebbe cercando di intralciarne il buon esito per tornare in gioco. Secondo altre fonti, invece, in caso di mancato rimborso, Oaktree punterebbe a escutere il pegno sulle quote dell’Inter. E avrebbe già avviato le procedure preparatorie per assumere il controllo del club. Per continuare il ciclo di vittorie con l’Inter, a Zhang serve l’assist di Pimco".