Bazzani: “Fiorentina-Inter? Torna Lukaku, e non è poco. Sulla situazione societaria…”

Ai microfoni di TMW Radio, Fabio Bazzani, ex attaccante tra le altre della Sampdoria, ha analizzato il momento dell’Inter di Antonio Conte prima della partita contro la Fiorentina al Franchi:

SITUAZIONE SOCIETARIA – “Non credo che influisca più di tanto su giocatori che pensano a obiettivi importanti. Sono trattative, ma il giocatore ha le garanzie economiche e quindi non si distrare per certe cose”.

MOMENTO INTER – “Come arriva l’Inter alla sfida contro la Fiorentina? Con un Lukaku in più, che non è poco. Con lui ha la possibilità di vincere una partita che non sarà facile, perché la Viola si sta riprendendo. Ma serve riprendersi dal ko in Coppa contro la Juventus”.

SANCHEZ – “Lautaro da più garanzie, ma magari Conte pensa che possa essere decisivo nell’ultimo quarto d’ora e così impiega subito Sanchez per ritrovare anche il cileno. Lautaro può essere decisivo anche nel finale”.

(Fonte: TMW Radio)