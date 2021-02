Giorni caldissimi. Offerta BC Partners a Suning: “Un miliardo in poche settimane per l’Inter”

Come vi abbiamo riportato nelle scorse ore, BC Partners ha presentato a Suning la sua offerta vincolante per l’acquisto del pacchetto di maggioranza dell’Inter. Il fondo londinese, secondo quanto riportato da Tuttosport, avrebbe rialzato la cifra di 750 milioni (l’offerta potrebbe essere vicina agli 800 milioni), di cui tanto si è parlato negli ultimi giorni.

Numeri ancora distanti dalla valutazione del club sempre fatta da Suning, che per la società nerazzurra chiede intorno al miliardo di euro. Una soglia che, però, BC Partners toccherebbe nel giro di poche settimane, data l’immediata necessità di liquidità dell’Inter:

BC Partners: un miliardo in poche settimane

“BC Partners ha presentato a Suning la sua proposta di acquisto dell’Inter, con un rialzo rispetto ai 750 milioni dei quali si è parlato. La somma sarebbe vicina a 800 milioni. Sempre meno rispetto a quanto chiede la famiglia Zhang che fissa il valore dell’Inter a quota un miliardo. Secondo il fondo londinese, però, non ci sarebbe molta differenza, dal momento che il nuovo proprietario dell’Inter dovrebbe subito immettere circa 200 milioni per le spese da saldare nel breve periodo. Quindi complessivamente l’acquirente finirebbe per investire un miliardo in poche settimane“, si legge su Tuttosport.