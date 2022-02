Beccalossi: “Rispetto per il Milan, ma l’Inter è superiore. E se la gioca pure col Liverpool”

Ospite della trasmissione di Radio 24 Tutti Convocati, Evaristo Beccalossi, ex numero 10 dell'Inter, ha fatto la sua previsione sul derby

"E' bello che si ricordino i derby del passato, ma son concentrato su quello di domani, è un po' di anni che non era così importante. Inzaghi è arrivato a Milano in punta di piedi. Il Milan son due anni che è tornato ai primi posti, massimo rispetto, ma credo che l'Inter abbia possibilità di vincerlo. E' più importante per il Milan questo derby, per non aumentare il distacco. Chi ha avuto la fortuna di giocare quelle partite lì, se hai la pressione, meglio che cambi stadio. E' una partita che si presenta da sola. Favoriti o no, chi c'è c'è, se senti pressione non giochi quelle partite lì. L'Inter, nell'ultimo periodo, ha avuto un piccolo calo, ma ci si dimentica della rincorsa che ha fatto. L'Inter ti dà l'impressione che decida lei che gara sarà, può giocarsela alla pari con tutti, anche col Liverpool".