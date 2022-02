Nasce l’Inter 22-23, doppio colpo Marotta: “Dopo Onana chiusa la trattativa per altri 2 arrivi”

Programmazione. E' questa la parola chiave sul mercato dell'Inter in questi mesi. E Marotta sta seguendo minuziosamente la tabella di marcia

Programmazione. E' questa la parola chiave sul mercato dell'Inter in questi mesi. E Beppe Marotta sta seguendo minuziosamente il programma che ha stabilito per costruire la squadra della stagione 22-23. In particolare, secondo Enzo Bucchioni, dopo Onana i nerazzurri avrebbero chiuso la doppia trattativa con il Sassuolo per gli arrivi di Scamacca e Frattesi: