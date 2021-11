Bedin: “Derby gara unica. Non è decisivo per l’Inter, il campionato è lungo. Brozovic… “

La leggenda nerazzurra ha presentato la gara tra il Milan di Pioli e l'Inter di Inzaghi in programma questa sera

"Brozovic è un grande giocatore e lo sta confermando sempre di più col passare del tempo. Brozovic ha compreso il valore di una squadra come l’Inter, a cui si sta legando sempre di più. Come Barella che ha solo 24 anni e come Bastoni, due giovani di valore della formazione nerazzurra".

"Come quello di Roma, dove la rivalità tra le squadre, l’emozione non manca mai. Simone Inzaghi ha vinto molto con la Lazio. Un derby in ogni caso da vivere fino in fondo per Simone Inzaghi, che sta guidando un grande club come l’Inter. Magari sarà anche un po’ emozionato in occasione di quest’incontro col Milan…