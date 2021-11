Milan-Inter, Dzeko vs Ibra alla Scala del gol: Edin sa far male ai rossoneri

Il confronto proposto stamattina dal Corriere dello Sport tra i due bomber in campo tra poche ore al Meazza

Il Corriere dello Sport si proietta verso il derby di questa sera con un confronto tra i bomber delle due squadre. Quello tra Zlatan Ibrahimovic ed Edin Dzeko è senza dubbio il duello a distanza che più scalda in vista della stracittadina. "Ibrahimovic infatti quando incontra la sua ex squadra è spesso decisivo. Da quando è tornato nel gennaio del 2020 al Milan, in quattro sfide all'Inter lo svedese ha segnato quattro gol, e proprio grazie alla doppietta di Zlatan i rossoneri hanno vinto un anno fa in casa dei nerazzurri per 2-1, l’ultimo successo nella stracittadina milanese prima del pesante ko per 3-0 del 21 febbraio scorso. In generale Ibra ha segnato già otto volte all’Inter con la maglia rossonera", spiega il quotidiano a proposito dello svedese.