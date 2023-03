Bedin: “Inter, ci aspettiamo un grande risultato. Voglio rivedere il sorriso tra i giocatori”

"Noi eravamo più rilassati, venivamo da una Coppa Campioni vinta l'anno precedente, avevamo meno pressioni di oggi. E poi noi si giocava in quattordici, la formazione era sempre la stessa e l'amalgama nel gruppo era facile da trovare sin da subito. Ai nostri tempi avevi due famiglie, una a casa e l'altra era la squadra. Noi eravamo la grande Inter, con un gruppo coeso e giocatori fenomenali come Corso, Suarez, Mazzola. La finale me la ricordo bene: il giorno prima aveva piovuto tantissimo e il campo era pesante, a me toccò marcare Eusebio e il campo in quelle condizioni sicuramente mi agevolò.