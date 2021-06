Belgio, giocatori Nazionale rimandano il vaccino. “Lukaku e Mertens favorevoli”

Dal ritiro dei Red Devils arriva l'indiscrezione secondo la quale alcuni calciatori hanno avuto timore del vaccino

I ritiri per Euro2020 sono iniziati ormai da qualche giorno e molti dei giocatori delle Nazionali si sono sottoposti ai vaccini anti-covid. Dal Belgio arriva la notizia secondo la quale alcuni calciatori avrebbero deciso di non farsi vaccinare per timore degli effetti collaterali. La maggior parte invece ha ricevuto la prima dose di Pfizer.

Dirk Ramaekers, il medico che si occupa dei vaccini per conto del governo belga, però ha dichiarato: «Un certo numero di giocatori era già stato vaccinato all’estero. Altri hanno avuto il Covid di recente, quindi, avendo gli anticorpi, hanno preferito rimandare il vaccinare. In realtà ragazzi come Mertens, Lukaku e Hazard e lo stesso c.t. Roberto Martinez sono favorevoli al vaccino e solo un paio ha deciso di non farsi vaccinare. La maggioranza del gruppo è comunque protetta e per le prossime settimane i giocatori vivranno in un ambiente altamente isolato, mentre in campo tutte le squadre proteggeranno i loro giocatori con la vaccinazione e i test».