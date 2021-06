Inter, Lukaku e la vetrina Europei: “Di fronte a un’offerta a tre cifre…”

Può salire ulteriormente il valore del centravanti belga dopo l'Europeo: l'Inter osserva con grande attenzione la situazione.

Parole forti e chiare quelle di ieri, rilasciate in Belgio da Romelu Lukaku sul suo futuro . Si vede ancora all'Inter, anche dopo l'addio di Antonio Conte e l'arrivo di Simone Inzaghi sulla panchina dei nerazzurri. Prima della nuova stagione, però, ci sono gli Europei che Big Rom vuole vivere da protagonista con il suo Belgio . Una vetrina importante, che può far salire ulteriormente il prezzo del cartellino di Lukaku, come sottolinea l'edizione online della Gazzetta dello Sport.

"Lukaku non ha bisogno di fare magie col Belgio per attirare attenzioni. Ma se diventasse un trascinatore anche in nazionale - e in un'occasione così importante - potrebbe meritarsi attenzioni in tripla cifra che farebbero vacillare anche l’Inter", si legge su Gazzetta.it. Lui vuole restare all'Inter e i nerazzurri vogliono tenerlo, ma occhio alle eventuali offerte che arriveranno in estate.