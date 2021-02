Zenga dispiaciutissimo. Foto nera per Bellugi: “No, Mauro no”

L'ex portiere nerazzurro ci ha tenuto ad unirsi al lutto che ha colpito il mondo del calcio per la morte dell'ex difensore

"Mauro no". È un'esclamazione perché non se l'aspettava. Forse perché Belluginon si era mai dato per vinto. Neanche quando aveva perso le gambe "che sono come le mani per un pianista quando hai fatto il calciatore". Pure Walter Zengaè rimasto scioccato dalla notizia della sua morte. L'ex difensore nerazzurro aveva una malattia che si è complicata a causa del covid19 e i medici erano stati costretti ad amputargli prima una gamba e poi l'altra. Era stato in tv a raccontarlo e aveva lasciato a tutti una sensazione positiva, di chi sa di aver perso molto, non tutto.