Zenga: “Un padre moltiplica l’amore, tutta questa situazione mi ha dato fastidio. Sogno di…”

L'ex portiere dell'Inter non ci sta ad essere condannato per il presunto abbandono dei suoi figli. Lo ha fatto nuovamente presente in collegamento con il programma della D'Urso.

Continua il delicato tentativo di ricucire i rapporti nella famiglia allargata di Zenga. Ieri, nel corso della trasmissione Live Non è la D'Urso, è intervenuto ancora una volta Walter Zenga in collegamento da Dubai insieme all'attuale moglie Raluca. L'ex portiere dell'Inter ha provato a spiegare a che punto è la fase di riconciliazione con i figli Nicolò e Andrea: «Questa è una situazione abbastanza delicata, li ho invitati qui a Dubai. Non credo nelle famiglie allargate, nello stare anche con gli ex. Il mio sogno è essere seduto al tavolo con i miei cinque figli. Essendo gli ultimi due più piccoli avevo auspicato un passaggio qui, ma non importa il luogo. Tutta questa situazione mi ha dato fastidio, ma ho rafforzato un rapporto di amicizia con Andrea, il secondo marito di Roberta, che è una persona molto presente nella vita dei miei figli, Andrea e Nicolò. Raluca è testimone, abbiamo viaggiato molto in questi anni, e non è stato semplice avere dei rapporti, sia con Jacopo, che è lì in studio, che con mio fratello. Sono molto in difficoltà perché sono andato a finire in una situazione che non è piacevole. Ieri io e Nicolò ci siamo parlati per venti minuti al telefono. Farò lo stesso con Andrea quando uscirà dalla casa del GFVIP. Un padre moltiplica l'amore, in una famiglia se succedono delle cose si prova a sistemarle».

Il rapporto incrinato con la ex moglie Roberta Termali

Elvira, la prima moglie di Zenga non è d'accordo con Roberta Termali, che dichiara che il suo secondo marito sia stato un padre per i suoi due figli: «Non la penso come lei, Walter è stato un bravo papà con Jacopo, quindi non si va in giro a dire che il compagno ha cresciuto i suoi figli». Anche Zenga mostra di non gradire le dichiarazioni della Termali: «Possiamo chiudere la trasmissione, è in netto contrasto con quello che ha sempre detto Roberta. Per questo non ho risposto all'sms che mi aveva mandato quando sono venuto in trasmissione da te. Io voglio solo mantenere il rapporto con i miei figli».

Elvira, la prima moglie di Walter, aveva recentemente dichiarato che Roberta Termali si fosse finta sua amica per portarle via Zenga. In trasmissione ha chiarito a Walter: «Lui era un po' sensibile al fascino femminile e è andata così. Non ti ricordi tante cose ma va bene così». La risposta di Walter Zenga: «Le stupidate le abbiamo fatte, ma non c'erano cellulari e internet, sono passate inosservate. La cosa principale è che io sono passato come uno che ha abbandonato i figli ma non è andata così, voglio precisare questo». Il figlio di Elvira, Jacopo, ha poi aggiunto: «Papà lo sa, non lo giustifico su questa cosa, non andrebbe fatto quello che ha fatto il mio papà. Non lo voglio condannare ma non va giustificato».

