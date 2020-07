Condò: “Belotti qualche anno fa l’avrei visto a Milano. Ma il suo habitat perfetto…”

Nelle scorse settimane si è parlato anche dell’interesse dell’Inter per Andrea Belotti, attaccante del Torino. Di lui ha parlato, prima della gara contro la Fiorentina, Paolo Condò. Il giornalista ha sottolineato a proposito del centravanti italiano: «Lo apprezzo perché l’interpretazione che fa delle partite mi piace, esce esausto dalle partite, non pensa al domani, pensa alla partita. Ha una potenza fisica superiore alla media. Questa interpretazione è stata il filo granata che ha tenuto questa squadra in piedi nonostante un’annata difficile. È riuscito ad evitare che il filo si spezzasse e questa diventasse una stagione horror. Belotti è un tipo di giocatore che anni fa avrei visto a Milano, alle due milanesi, adesso lo vedo a vita al Toro. Perché è il suo habitat perfetto. Lo ha definitivamente sposato ed è essenziale perché un Torino migliore di questo riesca ad ottenere altri risultati in futuro».

(Fonte: Skysport)