Benarrivo: “Col 3-5-2 si può vincere il Mondiale. Conte? Il segreto è…”

Antonio Benarrivo , ex calciatore del Parma e della Nazionale Italiana , ha parlato dell' Inter di Antonio Conte in un'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.

"Una domanda che si fa spesso è: come faresti giocare la tua squadra? La risposta esatta è: dipende dalle caratteristiche dei giocatori che ho. Conte ha trovato equilibrio nel 3-5-2, ha adattato dei giocatori in un ruolo e le cose sono andate bene. Il segreto è trovare l'equilibrio e non è vero che si vince la Champions con la difesa a 4. Io dico che col 3-5-2 puoi anche vincere il Mondiale. È una questione di giocatori, di caratteristiche. Si è decantato il 4-4-2 con cui Sacchi ha vinto tutto ma perché lui aveva giocatori adatti per quel tipo di gioco".