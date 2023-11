Benfica-Inter, i precedenti: nerazzurri imbattuti. La finale di Coppa dei Campioni…

Tutti i confronti giocati finora in gare ufficiali tra i nerazzurri e il club lusitano alla vigilia del match

Ritornano le notti di Champions League: la squadra di Simone Inzaghi, già qualificata agli ottavi di finale, sfiderà in trasferta il Benfica, nella quinta giornata del Gruppo D. I nerazzurri scenderanno in campo mercoledì 29 novembre alle ore 21:00. L'Inter affronterà nuovamente il Benfica dopo aver vinto a San Siro per 1-0 nel match del 3 ottobre, grazie alla rete di Thuram.