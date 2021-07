Record – Benfica, Lazaro piace da tempo, ma niente assalto imminente: il punto

L'esterno austriaco, rientrato all'Inter dopo il mancato riscatto da parte del Borussia Monchengladbach, è nel mirino dei portoghesi

Futuro in Portogallo per Valentino Lazaro? L'esterno austriaco, rientrato all'Inter dopo il mancato riscatto da parte del Borussia Monchengladbach, sarebbe finito nel mirino del Benfica. Secondo il quotidiano portoghese Record, il club lusitano avrebbe provato a prendere il giocatore già due volte in passato, con la formula del prestito, ma non riuscirono a trovare un accordo con i nerazzurri. Ora lo scenario potrebbe essere diverso: Lazaro rimane una possibilità per il Benfica, anche se non è previsto un assalto a breve.