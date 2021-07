A Bola – Il Benfica piomba su Lazaro, i dettagli dell’affare con l’Inter

Arrivano conferme sull'interesse del Benfica nei confronti di Valentino Lazaro: ecco i dettagli dell'affare con l'Inter

Arrivano conferme sull'interesse del Benfica nei confronti di Valentino Lazaro. Secondo quanto riportato da A Bola, infatti, il club portoghese, che ha appena messo sotto contratto Joao Mario in seguito alla risoluzione del centrocampista proprio con l'Inter, avrebbe messo gli occhi sul laterale austriaco, reduce dall'esperienza in prestito in Bundesliga al Borussia Monchengladbach.