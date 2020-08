Berbatov: “Lukaku ha fatto bene ad andarsene dallo United e ora vorrà vendetta. Ho sempre…”

Dimitar Berbatov è preoccupato perché in una eventuale finale Inter-Manchester United, Romelu Lukaku “vorrà vendetta” contro i Red Devils. “Lukaku è una preoccupazione per me, ha segnato 23 gol con l’Inter in questa stagione, il che è un grande risultato. Ho sempre detto che mi piaceva come giocatore, che se avesse avuto possibilità avrebbe segnato gol. È molto veloce e molto forte, e il suo gol di lunedì è stato spettacolare. È il pericolo principale per chi gioca contro. Lukaku vorrebbe avere la possibilità di fare qualche gol contro la squadra che lo ha lasciato andare. Lukaku ha ricevuto molte critiche a Manchester, e ha fatto bene ad andarsene. Guardalo adesso, è stato fantastico per l’Inter. Vorrà vendetta“.

(Goal.com)