Libero – Lukaku, no a pizza e hamburger. Il belga come Messi, CR7 e Inzaghi: il segreto è… in cucina

Quella della cucina è stata da sempre una grande passione di Romelu Lukaku. L’attaccante belga non si è mai sottratto dal gustarsi piatti di ogni genere, come dimostrano le sue dichiarazioni ai tempi dell’Everton (“In estate, quando non giochiamo, non rinuncio mai a pizze e hamburger“) e il video di sfottò di Hazard che lo immortala mentre mangia un piatto di carne, patatine fritte e salse, così come le parole di Gary Neville, che ai tempi del Manchester United lo ha definito “in evidente sovrappeso“.

Ma le cose sembrano essere cambiate, come spiega il quotidiano Libero: “Cosa mangia Lukaku ad Appiano, quali spinaci coltiva Conte per il suo Braccio di Ferro? Niente cibo fritto, mozzarella e formaggi grassi, divieto per alcolici (anche se pare che Big Rom sia astemio) e per quelle bevande gassate traboccanti di zuccheri tipiche del mondo anglosassone; avanti con pesce, bresaola, verdura e frutta, carni bianche come tacchino e pollo. Pane e pasta al minimo“.

La dieta equilibrata alla base del successo di un calciatore non è una novità: “Messi, dopo settimane passate a mangiare e vomitare, ha svoltato facendosi curare da un esperto di Pordenone, Cristiano Ronaldo durante allenamenti e partite beve solo integratori preparati appositamente, con un mix di carboidrati per la resistenza e vitamina B12 contro l’affaticamento. Leggendaria la dieta di Pippo Inzaghi: petto di pollo, pasta in bianco, «al pomodoro se vuol fare un colpo di vita e tonnellate di bresaola», raccontava il padre Giancarlo alla Gazzetta“.