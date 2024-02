Bergomi: “Brehme andato via troppo presto. Era innamorato dell’Inter”

Beppe Bergomi , prima di Inter-Atletico, su Skysport, ha parlato di Andy Brehme morto oggi a 63 anni. «Difficile trovare le parole, un compagno vero, un amico, una persona per bene. Dei tanti stranieri magari senti poco tutti, ma lui lo sentivi due volte al mese, aveva casa a Bardolino. Era innamorato dell'Italia e dell'Inter, di tutti noi. Perderlo così è dura a 63 anni», ha sottolineato l'ex capitano nerazzurro.

«Se ne è andato troppo presto. Sotto l'aspetto tecnico un campione e non ho nulla d'aggiungere. Era regista, tirava di destro e sinistro, sapeva contrastare, era un campione vero. Ci mancherà tanto, questo sì. È difficile ma non lo dimenticheremo mai. Zenga, Bergomi, Brehme, sarà un ritornello che ricorderemo tutta la vita», ha concluso in lacrime l'ex difensore interista.