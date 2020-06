Bergomi: “Su Eriksen io vado ancora controcorrente. Giusto provare, ma non so se l’Inter ci guadagna”

L’ex capitano dell’Inter Beppe Bergomi ha parlato a Sky Sport della sfida importante di questa sera con la Samp per rilanciarsi nella lotta al vertice

“L’Inter la deve vincere e deve accorciare e deve sfruttare il calendario. Per impensierire le due davanti deve fare un filotto. In Coppa Italia ha mostrato qualcosa di più, sta bene fisicamente. Il posto in Champions ce l’ha, ma se vuole di più. Io vado sempre controcorrente con Eriksen. Non ho visto una grandissima prestazione, può fare di più, l’Inter ha cambiato sistema per Eriksen e ci sono delle controindicazioni. Gli esterni vanno cambiati, la fase difensiva è cambiata, le due punte devono stare un pò più aperte, è qualcosa di diverso. Ma era giusto provare, metterlo nelle condizioni di tirare e l’Inter aveva bisogno di trovare soluzioni anche sui calci piazzati. Perde in dinamismo, non so se ci guadagna, sono curioso di vedere i progressi. Quando ho vinto eravamo buoni giocatori, ma avevamo bisogno di campioni. Noi avevamo Matthaus. I campioni ti fanno fare il salto di qualità”.

Su Mario Corso: “Con lui allenatore ho fatto 5 gol. Provavamo le punizioni in allenamento, aveva un piede straordinario. Parlava poco, ma aveva la battuta pronta”.