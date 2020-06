Bergomi: “Corso è la storia dell’Inter”. Poi il retroscena: “Le punizioni con Rummenigge e Brady…”

Intervenuto su Sky Sport 24, l’ex difensore e capitano dell’Inter Beppe Bergomi ha reso omaggio a un altro ex nerazzurro Mario Corso, scomparso oggi all’età di 78 anni: “Tristezza infinita, era davvero una brava persona. È stato il mio allenatore: quell’anno ho fatto 5 gol perché mi aveva dato tanta fiducia e mi permetteva di andare in avanti. Ho un bellissimo ricordo suo. Si intendeva di calcio e ha lavorato tanto nei settori giovanili, mettendo a disposizione la sua esperienza per far crescere i giovani. Negli ultimi anni anni faceva l’osservatore“.

Bergomi racconta un retroscena: “Quando arrivò all’Inter, si mise a calciare le punizioni. Pensavo che calciasse ‘a foglia morta’ e invece calciava fortissimo. Faceva sempre gol a Zenga e lo faceva vedere a Rummenigge e Brady. Un grande talento che ha fatto la storia dell’Inter“.

“Era uno di quei giocatori che hanno talento e gli allenatori fanno fatica a collocare. La sua classe era incredibile – conclude Bergomi -. È sempre rimasto legato all’Inter ed è l’Inter. È la storia di questa squadra. Tutti gli volevano bene perché era davvero un gran personaggio. Non averlo più qui è un dolore molto grande per il mondo del calcio”.