Le parole dello Zio: "Inzaghi? E’ importante la tattica, ma fondamentale è la gestione: far sentire un gruppo unito che gioca da squadra"

Intervenuto sul canale YouTube di Fabio Caressa, Beppe Bergomi, ex capitano dell'Inter, ha parlato così di Davide Frattesi: “In quei 25 minuti ha avuto tre occasioni, ma poi mi è piaciuta la dichiarazione: chi gioca poco si sente comunque importante. Inzaghi? E’ importante la tattica, ma fondamentale è la gestione: far sentire un gruppo unito che gioca da squadra. Si vede che l’Inter è un po’ stanca, ma la forza del gruppo ti porta a vincere come a Udine.