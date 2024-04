Il 20 maggio si avvicina, data cruciale per quanto riguarda il futuro dell’Inter: lì scadrà il prestito di Oaktree al presidente Steven Zhang, che è al lavoro per prolungare la scadenza e trovare nuovi fondi per restare alla guida del club. Scrive il Corriere dello Sport: “Zhang jr. continua a sperare di ottenere dal fondo americano una dilazione. Ma la risposta alla richiesta è stata che i tempi potranno essere allungati (comunque per non più di un anno) soltanto davanti ad un percorso già avviato per la cessione del club, o eventualmente per chiudere un nuovo finanziamento, con conseguente restituzione dei 380 milioni a Oaktree”.