Bergomi: “Inter, cambiato troppo per il bilancio. Lukaku l’arma che mancava”

Le parole dell'ex nerazzurro: "Lukaku? Dando palla a lui in profondità si possono risolvere situazioni quando la squadra stenta"

Intervenuto ai microfoni di Libero, Beppe Bergomi , ex capitano dell'Inter, ha parlato così del mercato dei nerazzurri e non solo.

«Non è l'unica. Inzaghi ha perso Perisic e dovrà fare a meno di Skriniar . Bremer sarebbe una buona soluzione, vero. Ma in questi anni l’Inter ha cambiato troppo e spesso perché costretta a tenere un occhio al bilancio».

«Stravedo per Romelu. Ora Inzaghi ha quell’arma tattica mancata quando l’Inter andò in black-out a metà campionato. Perse il derby, raccolse 7 punti in 7 partite e si giocò lo scudetto».