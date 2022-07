Skriniar, ultimatum Inter a domani: “Ma il Psg propone questa contropartita”

L'edizione odierna del Corriere della Sera fa il punto sul mercato dell'Inter, in entrata e in uscita. L'obiettivo resta sempre Paulo Dybala, mentre l'addio più probabile è quello di Milan Skriniar. Si legge: "Dybala tornerà nel week-end nella casa di Torino per iniziare lunedì un lavoro di preparazione più intenso e fare il punto con gli agenti sul futuro. Il Manchester United ci sta facendo un pensiero. L'Inter aspetta entro domani il rilancio del Psg per Skriniar. I francesi vorrebbero inserire come contropartita il difensore Diallo. Ai nerazzurri è anche stato proposto Zagadou, difensore svincolato del Borussia Dortmund".