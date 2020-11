Bergomi: “Nell’Inter non vedi nulla, dopo Villa Bellini cortocircuito. Spero che…”

L’ex capitano dell’Inter Beppe Bergomi è intervenuto a Deejay Football Club e ha parlato della situazione in casa nerazzurra e del lavoro di Conte:

“La squadra non gioca, è una squadra che dopo Villa Bellini ha avuto un cortocircuito. Tutti non fanno il loro meglio, l’Inter è una squadra che può anche fare un filotto di partite, ma non è costruita benissimo. L’Inter in casa fa fatica, ha poco talento e se non sta bene fisicamente fatica. Spero che in questi due giorni si siano parlati negli spogliatoi. Oggi non vedi nulla nell’Inter, nemmeno la classica organizzazione di Conte. Mi sfugge il problema, so solo che la squadra può fare meglio. Gioca meglio con le grandi e non vince, con le piccole gioca di reazione.

La difesa a tre? Ci giocano in tanti, non è quello il problema. Col Chelsea al secondo anno si intravedeva già un po’ di usura. Lo scorso anno l’Inter poteva vincere sia in Italia che in Europa, nel post lockdown poteva vincere, ma ha perso tempo nel voler cambiare qualcosa. Qui ha la Champions di mezzo che gli toglie energie e convinzione. Col Real si è vista la differenza tecnica. In Champions l’Inter può fare come l’Atalanta lo scorso anno, la situazione è la stessa e può qualificarsi. Spero si siano chiariti, ora come ora non vedo l’Inter dentro in Champions. Curioso di vedere come reagisce contro il Sassuolo che è una squadra che gioca molto bene”.