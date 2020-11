Caressa: “Curioso di vedere la reazione emotiva dell’Inter. Su Conte ho una convinzione…”

Il giornalista Fabio Caressa ha parlato a Radio Deejay della sfida di oggi dell’Inter, in trasferta a Sassuolo, e della fiducia confermata al tecnico Conte:

“L’Inter deve dare una risposta dopo la partita col Real Madrid. Napoli-Roma partita verità per entrambe le squadre. Roma e Sassuolo sono quelle che ora giocano il miglior calcio. Zhang? Se decidi di avere un progetto non puoi cambiarlo dopo poco tempo, devi andare avanti. Ci sono delle cose da risolvere, curioso di vedere la reazione emotiva. Zhang ha parlato chiaramente: si va avanti col progetto. L’Inter in campionato è ancora lì, situazione molto difficile in campionato. Ho una convinzione: quando hai Conte devi credere in Conte. Mi sembra che questa squadra a volte ci creda meno, questo può essere un limite. Conte non ce lo dirà mai, mi piacerà sapere quanto ha influito sul mercato. Conte ha giocato con tantissimi schemi, forse potrebbe ipotizzarlo anche per l’Inter. Conte ossessivo nel preparare la partita, ma ci devi credere. Oggi si dice non giochi Lukaku e questo mi sorprende. Pronostico Sassuolo-Inter? Dico X”.