Inter-Juve, le pagelle di Bergomi: “Perisic il migliore. Nerazzurri meglio: non ricordo…”

I voti dell'ex capitano nerazzurro dopo la sfida tra la formazione di Inzaghi e quella di Allegri

Queste le sue spiegazioni rispetto ai voti assegnati: «Secondo me Perisic senza il giallo non sarebbe uscito. Per me è tra i migliori in campo. Continuo a pensare che l'Inter abbia fatto meglio della Juventus nel primo tempo. Ma anche nel secondo tempo, i nerazzurri quando sono andati in difficoltà? Io non ricordo sinceramente siano arrivati mai al tiro».