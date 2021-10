Inter, de Vrij: “Rigore Juve? Ero vicino, per me non c’era nulla. Dispiace”

Nemmeno Stefan de Vrij, così come Simone Inzaghi, è d'accordo con l'arbitro per l'assegnazione del rigore alla Juventus

"Ero vicino all'azione e mi sembrava non ci fosse nulla. Peccato per come è finita, non so nemmeno se fosse dentro o fuori l'area. In settimana abbiamo lavorato molto sulle preventive, dato che in queste ultime partite avevamo subito un po' troppo. Oggi credo che abbiamo fatto bene e che abbiamo concesso poco".