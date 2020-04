Bergomi: “Ripresa? Sono in contatto con l’Inter e il dottor Volpi mi ha detto che…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Rai, Beppe Bergomi, ex centrale dell’Inter, ha parlato così dell’eventuale ripresa del campionato italiano: “Sono in contatto con l’Inter e col dottor Volpi, che ha preso il virus: mi ha detto che dobbiamo affidarci ai medici e ai virologi per ripartire in totale sicurezza. E una volta che ci sarà la sicurezza e un protocollo rigido, penso che a fine maggio e inizio giugno sia il momento per ripartire. Le alternative? Non mi piacciono, si è partiti con una regola: cambiarla non è giusto. In quanti potrebbero fare i playoff? Al massimo tre squadre, l’Atalanta è troppo lontana. Se si chiude adesso manteniamo le posizioni, ma il titolo sarebbe da assegnare alla Juventus. Mi spiace per la Lazio che sta facendo bene e per l’Inter che è lì vicino: ma in quel caso c’è da capire la situazione retrocessioni. Stipendi? Non puoi trattare tutti alla stessa maniera, le società dovranno agire singolarmente, così come i calciatori: ma sono sicuro che lo faranno”.