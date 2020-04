Il dottor Volpi: “Ho avuto il Covid19, non c’è da scherzare. Noi come Inter…”

Il dottor Volpi, medico sociale dell’Inter, ha contratto il Covid19 ma ora sta meglio. E’ stato ricoverato in ospedale. Al quotidiano Il Giornale ha raccontato la sua brutta esperienza: «Sono tornato a casa lunedì dall’ospedale, ero stato ricoverato per la positività al Covid-19».

Il medico che lavora all’Humanitas ha spiegato: «Ho capito quanto la realtà sia più grave di come viene percepita all’esterno. E’ stata dura in ospedale tra isolamento e tubi di ossigeno, ma ora sto bene. Vedo che si parla di ripresa facile, ma non è così neanche per il mondo del calcio. Bisogna aspettare il via libera di virologi ed epidemiologi e solo allora i medici dei club potranno mettere in atto tutti i sistemi di tutela per i giocatori e i dipendenti. Noi come Inter abbiamo operato con attenzione fermando ogni attività del settore giovanile e facendo attenzione anche ai dipendenti in sede. Adesso mi aspettano 14 giorni di isolamento a casa poi ripeterò due tamponi e se entrambi saranno negativi vorrà dire che ho sconfitto il virus».

(fonte: Il Giornale)