Berni: “Lautaro sempre più leader. Inzaghi ottimo per l’Inter. Lukaku? So…”

Gianni Pampinella

Intervistato da Tuttomercatoweb, Tommaso Berni ha analizzato il momento dell'Inter. L'ex portiere nerazzurro spende belle parole nei confronti di Lautaro. "È un grandissimo giocatore, non ho mai condiviso le critiche che gli sono state fatte anche quando segnava meno. È stato uno che in campo e in allenamento ha sempre dato l'anima, ha lottato su ogni pallone ed è sempre stato determinante anche quando segnava meno".

"Sta diventando sempre di più un leader, ma lo è sempre stato. In una squadra che vince ce ne sono tanti, anche chi non gioca che con l'atteggiamento, con la mentalità e l'attaccamento alla maglia riesce poi ad essere da esempio. Ce ne sono stati tanti negli anni: da Ranocchia a Barella, da Brozovic ad Handanovic e D'Ambrosio. Sono tutti dei campioni che hanno a cuore l'Inter, la maglia e che danno un grosso contributo. Lautaro è un punto di riferimento importante per la società, l'allenatore ed i compagni. Lo ritengo un trascinatore, vorrà restare all'Inter tantissimi anni".

"Lukaku? Lo conosco, ci ho giocato insieme e sappiamo tutti cosa può dare. Gli infortuni sicuramente non lo hanno aiutato, ci vuole del tempo per far entrare in forma un fisico così potente e devastante. Una volta entrato in forma è un treno, infermabile e immarcabile. Potrà fare molto comodo all'Inter, so quanto sta bene a Milano e quanto tiene all'Inter. Spero che possa rimanere a lungo in nerazzurro".

"Inzaghi? Ho avuto la fortuna di giocarci insieme per 5 anni. Sa di calcio, ha dimostrato di saper far giocare bene le sue squadre, valorizza tanti giocatori ed ha vinto. È un allenatore ottimo per l'Inter, lo sta dimostrando, gli sono mancate piccole cose ed ha avuto un po' di sfortuna, anche anno scorso poteva vincere lo scudetto".

