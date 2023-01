GdS – Inter, Demiral nome caldo per dopo Skriniar: “Si tratta con l’Atalanta”

Trova nuove conferme la candidatura di Merih Demiral in casa Inter per il dopo Milan Skriniar: ecco la situazione

Trova nuove conferme la candidatura di Merih Demiral in casa Inter per il dopo Milan Skriniar. Con l’ex Samp sempre più vicino al PSG, il club nerazzurro sta valutando con attenzione il difensore centrale turco. Ecco quanto evidenziato dalla Gazzetta dello Sport sulla pista Demiral per l’Inter.

Inter lavora al colpo Demiral — “Un profilo che già era nei radar in estate proprio quando la società di viale della Liberazione stava facendo i conti con una possibile lacuna nel reparto arretrato. Il difensore turco ha 24 anni ma conosce già bene la difesa a tre, caratteristica fondamentale per un giocatore che deve saltare sul treno in corsa a metà stagione. Da questo punto di vista gli insegnamenti di Gian Piero Gasperini possono essere un assist per Simone Inzaghi nella corsa alla Champions League, anche se ovviamente prima c'è da capire quale grado di apertura ci sarà dall'Atalanta, soprattutto sulla formula del trasferimento.

Il tempo è poco e la trattativa va intavolata in fretta: domani per Inter-Atalanta non ci sarà ancora tra i convocati l'acquisto degli ex campioni d'Italia, ma già dal derby di domenica sarà fondamentale la presenza dell'ultimo arrivato. Che può essere Demiral”, si legge.