Berni: “Skriniar e Lukaku? Non me lo sarei mai aspettato. Ma a Milano hanno onorato l’Inter”

Inter-Roma è stato il manifesto per Lukaku di dove è finito rispetto a dove poteva essere? È il grande sconfitto dell'estate?

"Se uno le decisioni le prende in maniera consapevole ed è convinto di quello che fa, non ci sono sconfitti. L'Inter si è tutelata, vuole giocatori che amano la maglia e siano contenti e, se Romelu non lo era più per mille motivazioni, ha fatto bene a cambiare. Quando un giocatore parla tanto di amore per la maglia e poi le cose non vanno come voleva, logicamente i tifosi ci rimangono male. I matrimoni si fanno in due. L'Inter si è comunque tutelata benissimo".