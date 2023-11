Juve-Inter, le PROBABILI: Darmian jolly difensivo per Inzaghi. Nessun dubbio a centrocampo

Inzaghi non ha chiarito in conferenza stampa se Cuadrado sarà tra i convocati per domani, così come Sanchez

Domani sera l'Inter sarà ospite della Juventus allo Stadium. Si sfideranno la prima in classifica contro la seconda in una gara importante, ma ovviamente non ancora decisiva in ottica scudetto. Inzaghi non ha chiarito in conferenza stampa se Cuadrado sarà tra i convocati per domani, così come Sanchez che è tornato dal Cile con una leggera distorsione. Il tecnico deve anche fronteggiare le assenze di Pavard e Bastoni.