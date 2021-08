Berti: “Non venderei mai Lukaku, capisco l’incazzatura dei tifosi. Spero che Marotta…”

Intervistato da Calciotoday.it, Nicola Berti, ex centrocampista dell'Inter, ha commentato quanto sta accadendo in casa nerazzurra

Intervistato da Calciotoday.it, Nicola Berti, ex centrocampista dell'Inter , ha commentato quanto sta accadendo in casa nerazzurra con la possibile cessione di Romelu Lukaku:

SITUAZIONE DIFFICILE - "È una situazione difficile. L’anno scorso Lukaku ha fatto la storia all’Inter e sarebbe molto difficile vederlo andar via. L’offerta da 130 milioni di euro? Una società come l’Inter non dovrebbe farsi coinvolgere da certe proposte. L’Inter è l’Inter".

LUKAKU - "Io Lukaku non lo venderei mai e capisco l’incazzatura della tifoseria. Avevano detto che vendevano solo Hakimi, e andava bene, ma adesso se vendono anche Lukaku diventa tutto più complicato. Una possibile cessione del club? Secondo me ci stanno provando".

MAROTTA E AUSILIO - "Mi auguro che Marotta e Ausilio non lascino la società. Spero di no, altrimenti chi prende il loro posto? Io posso anche candidarmi, vado io a lavorare per la società. Faccio da presidente e da direttore sportivo. Se dovesse andar via Lukaku, le soluzioni comunque ci sono sempre. A me, per esempio, piace molto Zapata".