Paolillo: “Suning, è finita. Ora abbandoni l’Inter. Spero non arrivino offerte per Marotta”

Ospite di TMW Radio, Ernesto Paolillo, ex amministratore delegato dell'Inter, ha analizzato con chiarezza la situazione difficile del club

Ospite di TMW Radio, Ernesto Paolillo, ex amministratore delegato dell'Inter, ha analizzato con chiarezza la situazione difficile del club nerazzurro, arrivando a invitare la proprietà, Suning, ad abbandonare la società e a cedere il pacchetto di maggioranza a un nuovo compratore:

"Dipende ora cosa si vuol fare, quanto si crede e si è attaccati a una società, da quanta voglia ci sia di costruire. Lukaku ha dimostrato di essere il pezzo forte intorno cui costruire una grande Inter: farsi attrarre da questa offerta dimostra che si è stati contenti dello Scudetto ma non si vuole costruire un grande futuro. Che dispiacere. La tristezza è che sia prevalso solo il senso del bilancio e dell'economia, segno che non si vuole credere ed investire".

Questo è l'inizio della fine di Suning?

"Penso proprio di sì. Se non altro hanno mostrato di avere il grande limite di voler fare cassa per vedere come va. Sono convinto che la bravura di Beppe Marotta permetterà comunque di mettere una toppa, ma tale sarà. Abbiamo visto lo scorso anno come rendeva l'Inter quando Lukaku non c'era".

Che segnali sono questi dell'Inter?

"Che si cerca semplicemente di andare in avanti in attesa di un compratore della società, che la prenda e magari poi non sarà più un problema degli Zhang. Avessero voglia di continuare, dopo aver ceduto Hakimi non avrebbero venduto anche Lukaku: è alzare bandiera bianca. Mi auguro che Marotta abbia voglia di continuare a guidare l'Inter: solo lui può proporre una ripartenza per il proprietario che verrà, perché Suning è bene che abbandoni".

Tornando all'Inter, che farà ora Marotta?

"Ricordiamoci che aveva fatto grande la Sampdoria, operando poi benissimo nella Juventus e anche ora nell'Inter. Quand'è arrivato penso fosse convinto di far parte di un grande progetto, a lunga gittata. Lui ha ricevuto un'ottima offerta per Lukaku, mettendola sul tavolo della proprietà: avrebbero potuto dirgli che preferivano fare una grande Inter, invece hanno cominciato a vendere. Anche Conte si è trovato a una situazione diversa da quella che si immaginava. Mi auguro che Marotta decida di restare e appronti una rifondazione, ripartendo da capo. Non sarà facile, e spero che non arrivi un'offerta anche per lui".

