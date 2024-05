Tra le pagine del libro di Repubblica "Inter, la stella più bella", uno speciale sul ventesimo scudetto, Enrico Bertolino racconta come ha vissuto la stagione della seconda stella. "Dopo due settimane di festeggiamenti già i Milanesi, quelli Interisti ovviamente, non ne potevano quasi più. Qui noi Siamo fatti così, mentre a Roma c'è ancora sui muri lo scudetto di Totti ed a Napoli si sente ancora l'odore dei bengala sparati per lo Scudetto dell'anno scorso, noi qui abbiamo festeggiato quello dell'era Conte quasi in silenzio, causa Covid ma anche perché allo stadio non si andava da un po', per cui sembrava lo avessimo vinto giocando sempre in trasferta. Questo scudetto invece ha avuto un sapore pieno, il gusto della fuga, trasformandoci da Lepri a Leoni settimana dopo settimana".

"Quando si festeggia troppo a Milano ci si sente in colpa, sia noi Bauscia che i cugini Casciavid nel 2022, abbiamo sfogato la nostra gioia, con dei caroselli, cori allo stadio e per strada e sfottò da bar e da ufficio, ma dopo due settimane abbiamo cominciato di nuovo a protestare dopo 10 minuti di attesa per il traffico bloccato, dimenticando di aver passato tre ore in strada aspettando il Pullman dopo la partita con il Torino. La cosa che più rimane però, quella che non si dimentica e si continua a celebrare è la seconda Stella, ovvero il 20° scudetto nella storia della Beneamata. Mi sono documentato per curiosità su come nasce una Stella ed ho trovato molte analogie con quella dell'Inter di Inzaghi. Una Stella "nasce" da un ammasso di gas (nebulosa interstellare) in cui gli elementi iniziano a interagire fra loro. Dopo lo scudetto 19 primo ed ultimo del periodo AC (non Ante Cristo ma Antonio Conte), la Squadra sembrava in effetti un ammasso di gas abbastanza nebuloso; c'era chi voleva restare ma poi se ne andò, e chi avrebbe voluto andarsene ma alla fine rimase".