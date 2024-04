Gianni Bezzi, giornalista, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha parlato così degli aspetti in cui l'Inter può migliorare: ""Deve migliorare in campo internazionale. In Serie A ci sta veramente comoda, come ha fatto vedere questa stagione. Deve migliorare in alcuni elementi, vedi Sanchez, Acerbi, che vanno avanti con gli anni. Deve pensare a trovare soluzioni alternative in quei ruoli. C'è da rendere questa rosa un po' più giovane e possibilmente andare a cercare ancora una stellina da mettere nel gruppo, perché non è ai livelli di City, Arsenal, Real. Marotta è uno dei dirigenti più bravi che abbiamo. Potrebbe essere un grande dirigente a livello di Federazione. Oggi è il punto di riferimento, più di qualche calciatore e l'allenatore. E non c'è da sottovalutare Ausilio".