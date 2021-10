Biasin: “Inter, per la seconda volta esce senza bottino. Cambi di Inzaghi? Uno sbagliato”

Il giornalista, intervenuto durante la trasmissione Pressing, ha commentato il pareggio di ieri sera tra Inter e Juventus

"Se stai vincendo 1-0 a un minuto dalla fine e lo pareggi perché un tuo giocatore commette un'ingenuità, tenendo conto che l'Inter non è mai andata in sofferenza, devi pensare che sono due punti buttati sommati a quelli buttati con la Lazio. Poteva avere 3 punti in più, e si ragiona su una squadra che perde la concentrazione. Ha giocato una buona partita, non è riuscita a chiuderla, non ha ucciso la Juventus. Per la seconda volta esce dal campo senza il bottino che si meritava. Non è chiuso nessun tipo di discorso scudetto, sia per la Juve che per l'Inter. Discutiamo dei cambi che hanno stravolto la partita: in realtà solo quello di Dumfries che ha fatto una cavolata. L'Inter non ha mai sofferto, non ricordo parate di Handanovic.