Sky – Inter-Juve, dirigenti nerazzurri arrabbiati. Si chiedono perché il VAR…

Facce non troppo felici questa mattina alla Pinetina dopo il pari contro la squadra bianconera: a Skysport hanno raccontato l'aria che tira

Questa mattina allenamento alla Pinetina, terminato ad ora di pranzo: "Facce non felici - ha spiegato Barzaghi, inviato ad Appiano - come quella di Lautaro. Non felici neanche i dirigenti per quel rigore concesso alla Juve. Secondo l'Inter evidenzia una disparità nel trattamento VAR rispetto ad altri casi. Come ad esempio quello di Anguissa di ieri. Il club nerazzurro non ha capito quando quindi il VARpuò intervenire e quando no. Questo è l'umore qui".