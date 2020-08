Inter, Biasin: “Credo che Conte voglia restare, ma alle sue condizioni. Non mi piace che…”

Intervenuto nel corso della trasmissione Tutti Convocati, Fabrizio Biasin analizza il momento che sta attraversando l’Inter dopo lo sfogo di Conte arrivato al termine della gara contro l’Atalanta. “Credo che Conte voglia restare all’Inter ma alle sue condizioni, bisogna vedere se combaciano con ciò che vuole la società. Dalle sue posizioni lui non si muoverà. Non mi piace che sia passata l’immagine dell’Inter come di una società che non funziona. Marotta dovrà essere bravo a mettere tutti tranquilli, c’è una tensione che non ha senso”.

(Tutti Convocati)