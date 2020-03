Biasin: “Juve-Inter mi ha tolto l’emozione. Eriksen strano caso, ma Conte… Il piccolo fallimento è…”

Nel corso della trasmissione ‘Tiki Taka‘, in onda su Italia 1, il giornalista Fabrizio Biasin ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Il calcio italiano ne esce male. Si parlava una settimana fa delle dichiarazioni di Zhang, che sembravano esagerate, e invece siamo finiti a quel punto lì. Non è piaciuto tanto vedere Juve-Inter perché c’era la netta sensazione che si sarebbe arrivati alla sospensione del campionato: l’idea di assistere a una partita così importante sapendo che il giorno dopo contava quel che contava un po’ mi ha tolto l’emozione. L’Inter non ha giocato una partita alla sua altezza: a parità di gioco la Juventus è ancora superiore. L’Inter ha giocato bene quando c’era Sensi dalla trequarti in avanti. Eriksen? È uno strano caso. Conte voleva Vidal e non un altro giocatore. Obiettivi? Non andare agli ottavi di Champions è stato un piccolo fallimento. Si chiedeva a Conte di arrivare agevolmente in Champions, e questo è quasi raggiunto. In caso di terzo posto, la società è moderatamente soddisfatta: chi è amareggiato è Conte“.